Fear NFTs (FEAR) מידע Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. אתר רשמי: https://www.fear.io מסמך לבן: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 קנה FEARעכשיו!

Fear NFTs (FEAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fear NFTs (FEAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 414.01K $ 414.01K $ 414.01K ההיצע הכולל: $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M אספקה במחזור: $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 975.45K $ 975.45K $ 975.45K שיא כל הזמנים: $ 3.93825 $ 3.93825 $ 3.93825 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.02337 $ 0.02337 $ 0.02337 למידע נוסף על Fear NFTs (FEAR) מחיר

Fear NFTs (FEAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Fear NFTs (FEAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FEAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FEARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FEARטוקניומיקה, חקרו אתFEARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Fear NFTs (FEAR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FEARעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FEAR עכשיו את היסטוריית המחירים!

FEAR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FEAR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FEAR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FEARעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

