DOGEUSDT -- לְשַׁנוֹת-- מחיר אינדקס-- מחיר הוגן-- שיעור מימון / סְפִירָה לְאָחוֹר-- / -- DOGEUSDT אחרון -- -- מחיר הוגן -- 24 שעות נמוך -- גבוה 24 שעות -- מחזור 24 שעות -- נפח 24 שעות -- שיעור מימון / סְפִירָה לְאָחוֹר -- פוזיציות(--) הוראות פתוחות(--) היסטוריית פוזיציות היסטוריית הזמנות&מסחר זרימת הון נכסים הסתר זוגות אחרים הסתר זוגות אחרים אין נתונים יתרת ארנק: ‎ -- USDT בצע הזמנה, מסחר העתקה או מסחר גריד עכשיו העתקת מסחר מסחר בגריד תַרשִׁים כללי מסחר תַרשִׁים כללי מסחר מגבלת סיכון 1s 1M 5M 15M 1H 4H 1D מחיר אחרון מְקוֹרִי TradingView עוֹמֶק מְקוֹרִי TradingView עוֹמֶק ספר הזמנות מסחר בשוק ספר הזמנות -- מחיר ( USDT ) כַּמוּת ( -- ) סַך הַכֹּל ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ממוצע מְחִיר ≈ 0 כמות 0 סַך הַכֹּל 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ממוצע מְחִיר ≈ 0 כמות 0 סַך הַכֹּל 0 -- B -- S מסחר בשוק מחיר ( USDT ) כַּמוּת ( -- ) זְמַן -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- פתוח סגור פתוח סגור S מגבלה שוק הפעלה זמין ‎ -- כַּמוּת (--) רכישה ‎ 0 -- מכירה ‎ 0 -- לונג מרבי 0 -- שורט מרבי 0 -- פתיחת לונג פתיחת שורט מֶתַח ‎ 0 USDT מֶתַח ‎ 0 USDT הירשםהתחבר מגבלה שוק הפעלה S זמין ‎ -- כַּמוּת (--) רכישה ‎ 0 -- לונג מרבי ‎ 0 -- פתיחת לונג מֶתַח ‎ 0 USDT הירשםהתחבר כַּמוּת (--) מכירה ‎ 0 -- שורט מרבי ‎ 0 -- פתיחת שורט מֶתַח ‎ 0 USDT הירשםהתחבר שיעור העמלה יוצר שוק - / לוקח שוק - ארנק לְהַפְקִיד לְהַעֲבִיר PNL לא ממומש ‎ -

‎ - ניתוח רווח והפסד יתרת ארנק ‎ - הון עצמי כולל ‎ - מרווח זמין ‎ -

פתוח סגור