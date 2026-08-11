Avalanche (AVAX) ניתוח טכני היום דף Avalanche הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AVAX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Avalanche למטה. הירשם

Avalanche (AVAX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $7.201 -- +12.13% +9.68% -21.37%

Avalanche אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Avalanche במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 3 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 7.201 7.201 R2 7.201 7.201 R1 7.201 7.201 PP 7.201 7.201 S1 7.201 7.201 S2 7.201 7.201 S3 7.201 7.201

Avalanche אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.96M $24.48 M $25.44 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.11M קניות פעילות ל-3 ימים $56.38 M מכירות פעילות ל-3 ימים $56.49 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 1.94M קניות פעילות ל-7 ימים $140.50 M מכירות פעילות ל-7 ימים $138.55 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Avalanche זרימת הון זרימת נטו פנימה AVAXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.49 M 7.21 2026-08-20 $1.36 M 7.05 2026-08-19 $0.41 M 6.56 2026-08-18 -$1.48 M 6.37 2026-08-17 -$0.15 M 6.33 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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