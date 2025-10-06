Dante Games מחיר היום

מחיר Dante Games (DANTE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01303, עם שינוי של 4.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DANTE ל USD הוא $ 0.01303 לכל DANTE.

Dante Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DANTE. ב‑24 השעות האחרונות, DANTE סחר בין $ 0.01279 (נמוך) ל $ 0.0139 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DANTE נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -23.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 79.11K.

Dante Games (DANTE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 79.11K$ 79.11K $ 79.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.03M$ 13.03M $ 13.03M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי IMMUTABLE

שווי השוק הנוכחי של Dante Games הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.11K. ההיצע במחזור של DANTE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.03M.