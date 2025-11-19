Dante Games (DANTE) תחזית מחיר (USD)

קבל Dante Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DANTE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות DANTE

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Dante Games % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.01348 $0.01348 $0.01348 +1.12% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Dante Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Dante Games (DANTE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Dante Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01348 בשנת 2025. Dante Games (DANTE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Dante Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014154 בשנת 2026. Dante Games (DANTE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DANTE הוא $ 0.014861 עם 10.25% שיעור צמיחה. Dante Games (DANTE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DANTE הוא $ 0.015604 עם 15.76% שיעור צמיחה. Dante Games (DANTE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DANTE הוא $ 0.016385 עם 21.55% שיעור צמיחה. Dante Games (DANTE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DANTE הוא $ 0.017204 עם 27.63% שיעור צמיחה. Dante Games (DANTE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Dante Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.028023. Dante Games (DANTE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Dante Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.045648. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.01348 0.00%

2026 $ 0.014154 5.00%

2027 $ 0.014861 10.25%

2028 $ 0.015604 15.76%

2029 $ 0.016385 21.55%

2030 $ 0.017204 27.63%

2031 $ 0.018064 34.01%

2032 $ 0.018967 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.019916 47.75%

2034 $ 0.020911 55.13%

2035 $ 0.021957 62.89%

2036 $ 0.023055 71.03%

2037 $ 0.024208 79.59%

2038 $ 0.025418 88.56%

2039 $ 0.026689 97.99%

2040 $ 0.028023 107.89% הצג עוד לטווח קצר Dante Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01348 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.013481 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.013492 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.013535 0.41% Dante Games (DANTE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDANTEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01348 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Dante Games (DANTE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDANTE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.013481 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Dante Games (DANTE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDANTE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.013492 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Dante Games (DANTE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDANTE הוא $0.013535 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Dante Games מחיר נוכחי $ 0.01348$ 0.01348 $ 0.01348 שינוי מחיר (24 שעות) +1.12% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 83.75K$ 83.75K $ 83.75K נפח (24 שעות) -- המחיר DANTE העדכני הוא $ 0.01348. יש לו שינוי של +1.12% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 83.75Kב 24 שעות. בנוסף, DANTE יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה DANTE במחיר חי

איך לקנות Dante Games (DANTE) מנסה לקנות DANTE? כעת ניתן לרכוש DANTE באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Dante Games ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות DANTE עכשיו

Dante Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDante Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDante Games הוא 0.01348USD. היצע במחזור של Dante Games(DANTE) הוא 0.00 DANTE , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000099 $ 0.01359 $ 0.01279

7 ימים -0.19% $ -0.003289 $ 0.01726 $ 0.01279

30 ימים -0.34% $ -0.00702 $ 0.02114 $ 0.01279 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Dante Games הראה תנועת מחירים של $-0.000099 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Dante Games נסחר בשיא של $0.01726 ושפל של $0.01279 . נרשם שינוי במחיר של -0.19% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDANTE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Dante Games חווה -0.34% שינוי, המשקף בערך $-0.00702 לערכו. זה מצביע על כך ש DANTE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Dante Games המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DANTE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Dante Games (DANTE) מודול חיזוי מחיר עובד? Dante Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DANTEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDante Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DANTE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Dante Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDANTE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDANTE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Dante Games.

מדוע DANTE חיזוי מחירים חשוב?

DANTE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DANTE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DANTE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DANTE בחודש הבא? על פי Dante Games (DANTE) כלי תחזית המחירים, המחיר DANTE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DANTE בשנת 2026? המחיר של 1 Dante Games (DANTE) היום הוא $0.01348 . על פי מודול התחזית שלעיל, DANTE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DANTE בשנת 2027? Dante Games (DANTE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DANTE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DANTE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Dante Games (DANTE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DANTE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Dante Games (DANTE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DANTE בשנת 2030? המחיר של 1 Dante Games (DANTE) היום הוא $0.01348 . על פי מודול התחזית שלעיל, DANTE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DANTE תחזית המחיר בשנת 2040? Dante Games (DANTE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DANTE עד שנת 2040. הירשם עכשיו