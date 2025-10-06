Circle xStock מחיר היום

מחיר Circle xStock (CRCLX) בזמן אמת היום הוא $ 75.9, עם שינוי של 3.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRCLX ל USD הוא $ 75.9 לכל CRCLX.

Circle xStock כרגע מדורג במקום #946 לפי שווי שוק של $ 12.49M, עם היצע במחזור של 164.60K CRCLX. ב‑24 השעות האחרונות, CRCLX סחר בין $ 75 (נמוך) ל $ 84.61 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 258.3037707311062, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 75.26060394805813.

ביצועים לטווח קצר, CRCLX נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו -26.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.81K.

Circle xStock (CRCLX) מידע שוק

דירוג No.946 שווי שוק $ 12.49M$ 12.49M $ 12.49M נפח (24 שעות) $ 59.81K$ 59.81K $ 59.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.49M$ 12.49M $ 12.49M אספקת מחזור 164.60K 164.60K 164.60K אספקה כוללת 164,598.40586335 164,598.40586335 164,598.40586335 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Circle xStock הוא $ 12.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.81K. ההיצע במחזור של CRCLX הוא 164.60K, עם היצע כולל של 164598.40586335. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.49M.