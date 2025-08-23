עוד על CESS

CESS Network סֵמֶל

CESS Network מְחִיר(CESS)

1 CESS ל USDמחיר חי:

-0.76%1D
USD
CESS Network (CESS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:06 (UTC+8)

CESS Network (CESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+4.09%

-0.76%

+5.69%

+5.69%

CESS Network (CESS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005545. במהלך 24 השעות האחרונות, CESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005309 לבין שיא של $ 0.005768, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CESS השתנה ב +4.09% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CESS Network (CESS) מידע שוק

$ 95.64K
$ 95.64K$ 95.64K

$ 55.45M
$ 55.45M$ 55.45M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של CESS Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.64K. ההיצע במחזור של CESS הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.45M.

CESS Network (CESS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CESS Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00004246-0.76%
30 ימים$ -0.002117-27.63%
60 ימים$ +0.002035+57.97%
90 ימים$ -0.000455-7.59%
CESS Network שינוי מחיר היום

היום,CESS רשם שינוי של $ -0.00004246 (-0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CESS Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002117 (-27.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CESS Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CESS ראה שינוי של $ +0.002035 (+57.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CESS Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000455 (-7.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CESS Network (CESS)?

בדוק את CESS Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCESS Network (CESS)

CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

CESS Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CESS Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCESS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CESS Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCESS Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CESS Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CESS Network (CESS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CESS Network (CESS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CESS Network.

בדוק את CESS Network תחזית המחיר עכשיו‏!

CESS Network (CESS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CESS Network (CESS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CESS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CESS Network (CESS)

מחפש איך לקנותCESS Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CESS Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CESS למטבעות מקומיים

CESS Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CESS Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCESS Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CESS Network

כמה שווה CESS Network (CESS) היום?
החי CESSהמחיר ב USD הוא 0.005545 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CESS ל USD?
המחיר הנוכחי של CESS ל USD הוא $ 0.005545. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CESS Network?
שווי השוק של CESS הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CESS?
ההיצע במחזור של CESS הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CESS?
‏‏CESS השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CESS?
CESS ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CESS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CESS הוא $ 95.64K USD.
האם CESS יעלה השנה?
CESS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CESS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:06 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

