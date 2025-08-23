CESS Network (CESS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005545. במהלך 24 השעות האחרונות, CESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005309 לבין שיא של $ 0.005768, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CESS השתנה ב +4.09% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
CESS Network (CESS) מידע שוק
$ 95.64K
$ 95.64K
$ 55.45M
$ 55.45M
10,000,000,000
10,000,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של CESS Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.64K. ההיצע במחזור של CESS הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.45M.
CESS Network (CESS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של CESS Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00004246
-0.76%
30 ימים
$ -0.002117
-27.63%
60 ימים
$ +0.002035
+57.97%
90 ימים
$ -0.000455
-7.59%
CESS Network שינוי מחיר היום
היום,CESS רשם שינוי של $ -0.00004246 (-0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
CESS Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002117 (-27.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
CESS Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CESS ראה שינוי של $ +0.002035 (+57.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
CESS Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000455 (-7.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CESS Network (CESS)?
CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.
CESS Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה CESS Network (CESS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CESS Network (CESS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CESS Network.
הבנת הטוקנומיקה של CESS Network (CESS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CESS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות CESS Network (CESS)
