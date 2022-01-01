CESS Network (CESS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CESS Network (CESS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CESS Network (CESS) מידע CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. אתר רשמי: https://www.cess.network/ מסמך לבן: https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462 קנה CESSעכשיו!

CESS Network (CESS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CESS Network (CESS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 58.90M $ 58.90M $ 58.90M שיא כל הזמנים: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00589 $ 0.00589 $ 0.00589 למידע נוסף על CESS Network (CESS) מחיר

CESS Network (CESS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CESS Network (CESS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CESS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CESSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CESSטוקניומיקה, חקרו אתCESSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

CESS Network (CESS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CESSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CESS עכשיו את היסטוריית המחירים!

CESS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CESS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CESS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CESSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

