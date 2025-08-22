עוד על BVM

BVM Network סֵמֶל

BVM Network מְחִיר(BVM)

1 BVM ל USDמחיר חי:

0.00%1D
USD
BVM Network (BVM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:35:30 (UTC+8)

BVM Network (BVM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
גבוה 24 שעות

-2.38%

BVM Network (BVM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01601. במהלך 24 השעות האחרונות, BVM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01601 לבין שיא של $ 0.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BVMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.828371845051454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014074381400629122.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BVM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BVM Network (BVM) מידע שוק

No.2464

ETH

שווי השוק הנוכחי של BVM Network הוא $ 397.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 428.71. ההיצע במחזור של BVM הוא 24.82M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.

BVM Network (BVM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BVM Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00696-30.31%
60 ימים$ -0.01493-48.26%
90 ימים$ -0.04842-75.16%
BVM Network שינוי מחיר היום

היום,BVM רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BVM Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00696 (-30.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BVM Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BVM ראה שינוי של $ -0.01493 (-48.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BVM Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04842 (-75.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BVM Network (BVM)?

בדוק את BVM Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBVM Network (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

BVM Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BVM Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBVM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BVM Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBVM Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BVM Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BVM Network (BVM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BVM Network (BVM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BVM Network.

בדוק את BVM Network תחזית המחיר עכשיו‏!

BVM Network (BVM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BVM Network (BVM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BVM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BVM Network (BVM)

מחפש איך לקנותBVM Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BVM Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BVM למטבעות מקומיים

BVM Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BVM Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBVM Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BVM Network

כמה שווה BVM Network (BVM) היום?
החי BVMהמחיר ב USD הוא 0.01601 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BVM ל USD?
המחיר הנוכחי של BVM ל USD הוא $ 0.01601. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BVM Network?
שווי השוק של BVM הוא $ 397.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BVM?
ההיצע במחזור של BVM הוא 24.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BVM?
‏‏BVM השיג מחיר שיא (ATH) של 6.828371845051454 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BVM?
BVM ‏‏רשם מחירATL של 0.014074381400629122 USD.
מהו נפח המסחר של BVM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BVM הוא $ 428.71 USD.
האם BVM יעלה השנה?
BVM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BVM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:35:30 (UTC+8)

BVM Network (BVM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

