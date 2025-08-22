BVM Network (BVM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01601. במהלך 24 השעות האחרונות, BVM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01601 לבין שיא של $ 0.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BVMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.828371845051454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014074381400629122.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BVM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BVM Network (BVM) מידע שוק
No.2464
$ 397.35K
$ 397.35K$ 397.35K
$ 428.71
$ 428.71$ 428.71
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
24.82M
24.82M 24.82M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של BVM Network הוא $ 397.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 428.71. ההיצע במחזור של BVM הוא 24.82M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.
BVM Network (BVM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BVM Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.00696
-30.31%
60 ימים
$ -0.01493
-48.26%
90 ימים
$ -0.04842
-75.16%
BVM Network שינוי מחיר היום
היום,BVM רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BVM Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00696 (-30.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BVM Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BVM ראה שינוי של $ -0.01493 (-48.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BVM Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04842 (-75.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BVM Network (BVM)?
BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.
