dYdX סֵמֶל

dYdX מְחִיר(DYDX)

1 DYDX ל USDמחיר חי:

$0.6354
$0.6354$0.6354
-5.72%1D
USD
dYdX (DYDX) טבלת מחירים חיה
dYdX (DYDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.628
$ 0.628$ 0.628
24 שעות נמוך
$ 0.7092
$ 0.7092$ 0.7092
גבוה 24 שעות

$ 0.628
$ 0.628$ 0.628

$ 0.7092
$ 0.7092$ 0.7092

$ 4.52847355533478
$ 4.52847355533478$ 4.52847355533478

$ 0.41678738699944223
$ 0.41678738699944223$ 0.41678738699944223

-0.22%

-5.72%

-1.89%

-1.89%

dYdX (DYDX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6357. במהלך 24 השעות האחרונות, DYDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.628 לבין שיא של $ 0.7092, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DYDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.52847355533478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.41678738699944223.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DYDX השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -5.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dYdX (DYDX) מידע שוק

No.116

$ 491.71M
$ 491.71M$ 491.71M

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 635.70M
$ 635.70M$ 635.70M

773.49M
773.49M 773.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,745
958,342,745 958,342,745

77.34%

0.01%

NONE

שווי השוק הנוכחי של dYdX הוא $ 491.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.84M. ההיצע במחזור של DYDX הוא 773.49M, עם היצע כולל של 958342745. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 635.70M.

dYdX (DYDX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של dYdXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03855-5.72%
30 ימים$ +0.0089+1.41%
60 ימים$ +0.1593+33.43%
90 ימים$ +0.0069+1.09%
dYdX שינוי מחיר היום

היום,DYDX רשם שינוי של $ -0.03855 (-5.72%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

dYdX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0089 (+1.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

dYdX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DYDX ראה שינוי של $ +0.1593 (+33.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

dYdX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0069 (+1.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של dYdX (DYDX)?

בדוק את dYdX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהdYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול dYdXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDYDX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים dYdXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךdYdX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

dYdXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dYdX (DYDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dYdX (DYDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dYdX.

בדוק את dYdX תחזית המחיר עכשיו‏!

dYdX (DYDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dYdX (DYDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DYDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות dYdX (DYDX)

מחפש איך לקנותdYdX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש dYdXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DYDX למטבעות מקומיים

1 dYdX(DYDX) ל VND
16,728.4455
1 dYdX(DYDX) ל AUD
A$0.972621
1 dYdX(DYDX) ל GBP
0.470418
1 dYdX(DYDX) ל EUR
0.540345
1 dYdX(DYDX) ל USD
$0.6357
1 dYdX(DYDX) ל MYR
RM2.66994
1 dYdX(DYDX) ל TRY
26.0637
1 dYdX(DYDX) ל JPY
¥93.4479
1 dYdX(DYDX) ל ARS
ARS$841.98465
1 dYdX(DYDX) ל RUB
51.396345
1 dYdX(DYDX) ל INR
55.655535
1 dYdX(DYDX) ל IDR
Rp10,253.224371
1 dYdX(DYDX) ל KRW
882.911016
1 dYdX(DYDX) ל PHP
36.012405
1 dYdX(DYDX) ל EGP
￡E.30.83145
1 dYdX(DYDX) ל BRL
R$3.445494
1 dYdX(DYDX) ל CAD
C$0.877266
1 dYdX(DYDX) ל BDT
77.339262
1 dYdX(DYDX) ל NGN
972.017085
1 dYdX(DYDX) ל COP
$2,542.8
1 dYdX(DYDX) ל ZAR
R.11.169249
1 dYdX(DYDX) ל UAH
26.349765
1 dYdX(DYDX) ל VES
Bs88.998
1 dYdX(DYDX) ל CLP
$610.272
1 dYdX(DYDX) ל PKR
Rs180.233664
1 dYdX(DYDX) ל KZT
340.124928
1 dYdX(DYDX) ל THB
฿20.622108
1 dYdX(DYDX) ל TWD
NT$19.376136
1 dYdX(DYDX) ל AED
د.إ2.333019
1 dYdX(DYDX) ל CHF
Fr0.50856
1 dYdX(DYDX) ל HKD
HK$4.964817
1 dYdX(DYDX) ל AMD
֏243.371388
1 dYdX(DYDX) ל MAD
.د.م5.7213
1 dYdX(DYDX) ל MXN
$11.836734
1 dYdX(DYDX) ל SAR
ريال2.383875
1 dYdX(DYDX) ל PLN
2.313948
1 dYdX(DYDX) ל RON
лв2.739867
1 dYdX(DYDX) ל SEK
kr6.045507
1 dYdX(DYDX) ל BGN
лв1.061619
1 dYdX(DYDX) ל HUF
Ft215.998146
1 dYdX(DYDX) ל CZK
13.330629
1 dYdX(DYDX) ל KWD
د.ك0.1938885
1 dYdX(DYDX) ל ILS
2.142309
1 dYdX(DYDX) ל AOA
Kz579.485049
1 dYdX(DYDX) ל BHD
.د.ب0.2396589
1 dYdX(DYDX) ל BMD
$0.6357
1 dYdX(DYDX) ל DKK
kr4.049409
1 dYdX(DYDX) ל HNL
L16.642626
1 dYdX(DYDX) ל MUR
29.013348
1 dYdX(DYDX) ל NAD
$11.143821
1 dYdX(DYDX) ל NOK
kr6.414213
1 dYdX(DYDX) ל NZD
$1.08069
1 dYdX(DYDX) ל PAB
B/.0.6357
1 dYdX(DYDX) ל PGK
K2.682654
1 dYdX(DYDX) ל QAR
ر.ق2.307591
1 dYdX(DYDX) ל RSD
дин.63.620856

dYdX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של dYdX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרdYdX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על dYdX

כמה שווה dYdX (DYDX) היום?
החי DYDXהמחיר ב USD הוא 0.6357 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DYDX ל USD?
המחיר הנוכחי של DYDX ל USD הוא $ 0.6357. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dYdX?
שווי השוק של DYDX הוא $ 491.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DYDX?
ההיצע במחזור של DYDX הוא 773.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DYDX?
‏‏DYDX השיג מחיר שיא (ATH) של 4.52847355533478 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DYDX?
DYDX ‏‏רשם מחירATL של 0.41678738699944223 USD.
מהו נפח המסחר של DYDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DYDX הוא $ 1.84M USD.
האם DYDX יעלה השנה?
DYDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DYDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
dYdX (DYDX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

DYDX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.6357 USD

