Botify סֵמֶל

Botify מְחִיר(BOTIFY)

1 BOTIFY ל USDמחיר חי:

$0.005366
$0.005366$0.005366
-8.41%1D
USD
Botify (BOTIFY) טבלת מחירים חיה
Botify (BOTIFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005081
$ 0.005081$ 0.005081
24 שעות נמוך
$ 0.005989
$ 0.005989$ 0.005989
גבוה 24 שעות

$ 0.005081
$ 0.005081$ 0.005081

$ 0.005989
$ 0.005989$ 0.005989

$ 0.05823703233450987
$ 0.05823703233450987$ 0.05823703233450987

$ 0.002575299097120041
$ 0.002575299097120041$ 0.002575299097120041

+1.34%

-8.41%

-4.48%

-4.48%

Botify (BOTIFY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005364. במהלך 24 השעות האחרונות, BOTIFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005081 לבין שיא של $ 0.005989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOTIFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05823703233450987, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002575299097120041.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOTIFY השתנה ב +1.34% במהלך השעה האחרונה, -8.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Botify (BOTIFY) מידע שוק

No.1389

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

$ 199.52K
$ 199.52K$ 199.52K

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,503.170059
999,886,503.170059 999,886,503.170059

SOL

שווי השוק הנוכחי של Botify הוא $ 5.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.52K. ההיצע במחזור של BOTIFY הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999886503.170059. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.36M.

Botify (BOTIFY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Botifyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00049272-8.41%
30 ימים$ -0.000424-7.33%
60 ימים$ -0.007915-59.61%
90 ימים$ -0.013336-71.32%
Botify שינוי מחיר היום

היום,BOTIFY רשם שינוי של $ -0.00049272 (-8.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Botify שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000424 (-7.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Botify שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOTIFY ראה שינוי של $ -0.007915 (-59.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Botify שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.013336 (-71.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Botify (BOTIFY)?

בדוק את Botify עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBotify (BOTIFY)

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Botify זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Botifyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBOTIFY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Botifyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBotify לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Botifyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Botify (BOTIFY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Botify (BOTIFY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Botify.

בדוק את Botify תחזית המחיר עכשיו‏!

Botify (BOTIFY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Botify (BOTIFY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOTIFY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Botify (BOTIFY)

מחפש איך לקנותBotify? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Botifyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOTIFY למטבעות מקומיים

1 Botify(BOTIFY) ל VND
141.15366
1 Botify(BOTIFY) ל AUD
A$0.00826056
1 Botify(BOTIFY) ל GBP
0.00396936
1 Botify(BOTIFY) ל EUR
0.0045594
1 Botify(BOTIFY) ל USD
$0.005364
1 Botify(BOTIFY) ל MYR
RM0.0225288
1 Botify(BOTIFY) ל TRY
0.219924
1 Botify(BOTIFY) ל JPY
¥0.788508
1 Botify(BOTIFY) ל ARS
ARS$7.095231
1 Botify(BOTIFY) ל RUB
0.43362576
1 Botify(BOTIFY) ל INR
0.4696182
1 Botify(BOTIFY) ל IDR
Rp86.51611692
1 Botify(BOTIFY) ל KRW
7.44995232
1 Botify(BOTIFY) ל PHP
0.30392424
1 Botify(BOTIFY) ל EGP
￡E.0.260154
1 Botify(BOTIFY) ל BRL
R$0.02907288
1 Botify(BOTIFY) ל CAD
C$0.00740232
1 Botify(BOTIFY) ל BDT
0.65258424
1 Botify(BOTIFY) ל NGN
8.2018242
1 Botify(BOTIFY) ל COP
$21.54214584
1 Botify(BOTIFY) ל ZAR
R.0.09424548
1 Botify(BOTIFY) ל UAH
0.2223378
1 Botify(BOTIFY) ל VES
Bs0.75096
1 Botify(BOTIFY) ל CLP
$5.14944
1 Botify(BOTIFY) ל PKR
Rs1.52080128
1 Botify(BOTIFY) ל KZT
2.86995456
1 Botify(BOTIFY) ל THB
฿0.17400816
1 Botify(BOTIFY) ל TWD
NT$0.16349472
1 Botify(BOTIFY) ל AED
د.إ0.01968588
1 Botify(BOTIFY) ל CHF
Fr0.0042912
1 Botify(BOTIFY) ל HKD
HK$0.04189284
1 Botify(BOTIFY) ל AMD
֏2.05355376
1 Botify(BOTIFY) ל MAD
.د.م0.048276
1 Botify(BOTIFY) ל MXN
$0.09993132
1 Botify(BOTIFY) ל SAR
ريال0.020115
1 Botify(BOTIFY) ל PLN
0.01952496
1 Botify(BOTIFY) ל RON
лв0.02311884
1 Botify(BOTIFY) ל SEK
kr0.05106528
1 Botify(BOTIFY) ל BGN
лв0.00895788
1 Botify(BOTIFY) ל HUF
Ft1.8232236
1 Botify(BOTIFY) ל CZK
0.11253672
1 Botify(BOTIFY) ל KWD
د.ك0.00163602
1 Botify(BOTIFY) ל ILS
0.01807668
1 Botify(BOTIFY) ל AOA
Kz4.88966148
1 Botify(BOTIFY) ל BHD
.د.ب0.002022228
1 Botify(BOTIFY) ל BMD
$0.005364
1 Botify(BOTIFY) ל DKK
kr0.03422232
1 Botify(BOTIFY) ל HNL
L0.14042952
1 Botify(BOTIFY) ל MUR
0.24481296
1 Botify(BOTIFY) ל NAD
$0.09403092
1 Botify(BOTIFY) ל NOK
kr0.05412276
1 Botify(BOTIFY) ל NZD
$0.0091188
1 Botify(BOTIFY) ל PAB
B/.0.005364
1 Botify(BOTIFY) ל PGK
K0.02263608
1 Botify(BOTIFY) ל QAR
ر.ق0.01947132
1 Botify(BOTIFY) ל RSD
דין.0.53704368

Botify מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Botify, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBotify הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Botify

כמה שווה Botify (BOTIFY) היום?
החי BOTIFYהמחיר ב USD הוא 0.005364 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOTIFY ל USD?
המחיר הנוכחי של BOTIFY ל USD הוא $ 0.005364. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Botify?
שווי השוק של BOTIFY הוא $ 5.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOTIFY?
ההיצע במחזור של BOTIFY הוא 999.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOTIFY?
‏‏BOTIFY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05823703233450987 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOTIFY?
BOTIFY ‏‏רשם מחירATL של 0.002575299097120041 USD.
מהו נפח המסחר של BOTIFY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOTIFY הוא $ 199.52K USD.
האם BOTIFY יעלה השנה?
BOTIFY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOTIFY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BOTIFY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BOTIFY
BOTIFY
USD
USD

1 BOTIFY = 0.005364 USD

מסחרBOTIFY

USDTBOTIFY
$0.005366
$0.005366$0.005366
-8.41%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד