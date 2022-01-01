Botify (BOTIFY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Botify (BOTIFY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Botify (BOTIFY) מידע Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem. אתר רשמי: https://botify.cloud/ מסמך לבן: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb קנה BOTIFYעכשיו!

Botify (BOTIFY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Botify (BOTIFY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M ההיצע הכולל: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M אספקה במחזור: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M שיא כל הזמנים: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 שפל כל הזמנים: $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 מחיר נוכחי: $ 0.006193 $ 0.006193 $ 0.006193 למידע נוסף על Botify (BOTIFY) מחיר

Botify (BOTIFY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Botify (BOTIFY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOTIFY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOTIFYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOTIFYטוקניומיקה, חקרו אתBOTIFYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOTIFY מעוניין להוסיף את Botify (BOTIFY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOTIFY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOTIFY ב-MEXC עכשיו!

Botify (BOTIFY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOTIFYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOTIFY עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOTIFY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOTIFY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOTIFY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOTIFYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

