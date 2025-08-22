עוד על BETA

BETA מידע על מחיר

BETA מסמך לבן

BETA אתר רשמי

BETA טוקניומיקה

BETA תחזית מחיר

BETA היסטוריה

BETA מדריך קנייה

BETAממיר מטבעות לפיאט

BETA ספוט

BETA חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Beta Token סֵמֶל

Beta Token מְחִיר(BETA)

1 BETA ל USDמחיר חי:

$0.0001801
$0.0001801$0.0001801
-3.01%1D
USD
Beta Token (BETA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:54:29 (UTC+8)

Beta Token (BETA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00017
$ 0.00017$ 0.00017
24 שעות נמוך
$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019
גבוה 24 שעות

$ 0.00017
$ 0.00017$ 0.00017

$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019

$ 4.634595392929911
$ 4.634595392929911$ 4.634595392929911

$ 0.000134471146239798
$ 0.000134471146239798$ 0.000134471146239798

-0.06%

-3.01%

+6.87%

+6.87%

Beta Token (BETA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001803. במהלך 24 השעות האחרונות, BETA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00017 לבין שיא של $ 0.00019, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BETAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.634595392929911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000134471146239798.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BETA השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beta Token (BETA) מידע שוק

No.2761

$ 171.29K
$ 171.29K$ 171.29K

$ 59.18K
$ 59.18K$ 59.18K

$ 180.30K
$ 180.30K$ 180.30K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

95.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Beta Token הוא $ 171.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.18K. ההיצע במחזור של BETA הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.30K.

Beta Token (BETA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Beta Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000005589-3.01%
30 ימים$ -0.0002536-58.45%
60 ימים$ -0.0004582-71.77%
90 ימים$ -0.0006058-77.07%
Beta Token שינוי מחיר היום

היום,BETA רשם שינוי של $ -0.000005589 (-3.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Beta Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002536 (-58.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Beta Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BETA ראה שינוי של $ -0.0004582 (-71.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Beta Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0006058 (-77.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Beta Token (BETA)?

בדוק את Beta Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBeta Token (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Beta Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Beta Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBETA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Beta Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBeta Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Beta Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beta Token (BETA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beta Token (BETA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beta Token.

בדוק את Beta Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Beta Token (BETA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beta Token (BETA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BETA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Beta Token (BETA)

מחפש איך לקנותBeta Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Beta Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BETA למטבעות מקומיים

1 Beta Token(BETA) ל VND
4.7445945
1 Beta Token(BETA) ל AUD
A$0.000277662
1 Beta Token(BETA) ל GBP
0.000133422
1 Beta Token(BETA) ל EUR
0.000153255
1 Beta Token(BETA) ל USD
$0.0001803
1 Beta Token(BETA) ל MYR
RM0.00075726
1 Beta Token(BETA) ל TRY
0.0073923
1 Beta Token(BETA) ל JPY
¥0.0265041
1 Beta Token(BETA) ל ARS
ARS$0.2381763
1 Beta Token(BETA) ל RUB
0.014530377
1 Beta Token(BETA) ל INR
0.015790674
1 Beta Token(BETA) ל IDR
Rp2.908064109
1 Beta Token(BETA) ל KRW
0.250415064
1 Beta Token(BETA) ל PHP
0.010230222
1 Beta Token(BETA) ל EGP
￡E.0.008746353
1 Beta Token(BETA) ל BRL
R$0.000980832
1 Beta Token(BETA) ל CAD
C$0.000248814
1 Beta Token(BETA) ל BDT
0.021733362
1 Beta Token(BETA) ל NGN
0.274847517
1 Beta Token(BETA) ל COP
$0.7212
1 Beta Token(BETA) ל ZAR
R.0.003160659
1 Beta Token(BETA) ל UAH
0.007385088
1 Beta Token(BETA) ל VES
Bs0.025242
1 Beta Token(BETA) ל CLP
$0.1729077
1 Beta Token(BETA) ל PKR
Rs0.050702163
1 Beta Token(BETA) ל KZT
0.096056628
1 Beta Token(BETA) ל THB
฿0.005850735
1 Beta Token(BETA) ל TWD
NT$0.005495544
1 Beta Token(BETA) ל AED
د.إ0.000661701
1 Beta Token(BETA) ל CHF
Fr0.00014424
1 Beta Token(BETA) ל HKD
HK$0.001408143
1 Beta Token(BETA) ל AMD
֏0.068268792
1 Beta Token(BETA) ל MAD
.د.م0.001617291
1 Beta Token(BETA) ל MXN
$0.003362595
1 Beta Token(BETA) ל SAR
ريال0.000676125
1 Beta Token(BETA) ל PLN
0.000656292
1 Beta Token(BETA) ל RON
лв0.000778896
1 Beta Token(BETA) ל SEK
kr0.001718259
1 Beta Token(BETA) ל BGN
лв0.000301101
1 Beta Token(BETA) ל HUF
Ft0.061325439
1 Beta Token(BETA) ל CZK
0.003784497
1 Beta Token(BETA) ל KWD
د.ك0.0000549915
1 Beta Token(BETA) ל ILS
0.000609414
1 Beta Token(BETA) ל AOA
Kz0.164356071
1 Beta Token(BETA) ל BHD
.د.ب0.0000679731
1 Beta Token(BETA) ל BMD
$0.0001803
1 Beta Token(BETA) ל DKK
kr0.001150314
1 Beta Token(BETA) ל HNL
L0.004675179
1 Beta Token(BETA) ל MUR
0.008228892
1 Beta Token(BETA) ל NAD
$0.003151644
1 Beta Token(BETA) ל NOK
kr0.001824636
1 Beta Token(BETA) ל NZD
$0.00030651
1 Beta Token(BETA) ל PAB
B/.0.0001803
1 Beta Token(BETA) ל PGK
K0.000753654
1 Beta Token(BETA) ל QAR
ر.ق0.000650883
1 Beta Token(BETA) ל RSD
дин.0.018069666

Beta Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Beta Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBeta Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Beta Token

כמה שווה Beta Token (BETA) היום?
החי BETAהמחיר ב USD הוא 0.0001803 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BETA ל USD?
המחיר הנוכחי של BETA ל USD הוא $ 0.0001803. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beta Token?
שווי השוק של BETA הוא $ 171.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BETA?
ההיצע במחזור של BETA הוא 950.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BETA?
‏‏BETA השיג מחיר שיא (ATH) של 4.634595392929911 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BETA?
BETA ‏‏רשם מחירATL של 0.000134471146239798 USD.
מהו נפח המסחר של BETA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BETA הוא $ 59.18K USD.
האם BETA יעלה השנה?
BETA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BETA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:54:29 (UTC+8)

Beta Token (BETA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BETA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BETA
BETA
USD
USD

1 BETA = 0.0001803 USD

מסחרBETA

USDTBETA
$0.0001801
$0.0001801$0.0001801
-2.85%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד