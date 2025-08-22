Beta Token (BETA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001803. במהלך 24 השעות האחרונות, BETA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00017 לבין שיא של $ 0.00019, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BETAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.634595392929911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000134471146239798.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BETA השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Beta Token (BETA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Beta Token הוא $ 171.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.18K. ההיצע במחזור של BETA הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.30K.
Beta Token (BETA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Beta Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000005589
-3.01%
30 ימים
$ -0.0002536
-58.45%
60 ימים
$ -0.0004582
-71.77%
90 ימים
$ -0.0006058
-77.07%
Beta Token שינוי מחיר היום
היום,BETA רשם שינוי של $ -0.000005589 (-3.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Beta Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002536 (-58.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Beta Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BETA ראה שינוי של $ -0.0004582 (-71.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Beta Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0006058 (-77.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.
Beta Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBETA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Beta Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBeta Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
