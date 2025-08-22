מה זהBeta Token (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Beta Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Beta Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



Beta Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beta Token (BETA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beta Token (BETA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beta Token.

Beta Token (BETA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beta Token (BETA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BETA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Beta Token (BETA)

מחפש איך לקנותBeta Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Beta Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BETA למטבעות מקומיים

Beta Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Beta Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Beta Token כמה שווה Beta Token (BETA) היום? החי BETAהמחיר ב USD הוא 0.0001803 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BETA ל USD? $ 0.0001803 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BETA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Beta Token? שווי השוק של BETA הוא $ 171.29K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BETA? ההיצע במחזור של BETA הוא 950.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BETA? ‏‏BETA השיג מחיר שיא (ATH) של 4.634595392929911 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BETA? BETA ‏‏רשם מחירATL של 0.000134471146239798 USD . מהו נפח המסחר של BETA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BETA הוא $ 59.18K USD . האם BETA יעלה השנה? BETA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BETA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

