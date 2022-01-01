Beta Token (BETA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Beta Token (BETA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Beta Token (BETA) מידע Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance. אתר רשמי: https://betafinance.org/ מסמך לבן: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 קנה BETAעכשיו!

Beta Token (BETA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Beta Token (BETA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 74.77K $ 74.77K $ 74.77K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 78.70K $ 78.70K $ 78.70K שיא כל הזמנים: $ 4.85273 $ 4.85273 $ 4.85273 שפל כל הזמנים: $ 0.000084091982582751 $ 0.000084091982582751 $ 0.000084091982582751 מחיר נוכחי: $ 0.0000787 $ 0.0000787 $ 0.0000787 למידע נוסף על Beta Token (BETA) מחיר

Beta Token (BETA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Beta Token (BETA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BETA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BETAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BETAטוקניומיקה, חקרו אתBETAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Beta Token (BETA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BETAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BETA עכשיו את היסטוריית המחירים!

BETA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BETA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BETA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BETAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

