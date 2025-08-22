עוד על BCB

Blockchain Bets סֵמֶל

Blockchain Bets מְחִיר(BCB)

1 BCB ל USDמחיר חי:

$0.001429
$0.001429$0.001429
+2.07%1D
USD
Blockchain Bets (BCB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:31:05 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
24 שעות נמוך
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
גבוה 24 שעות

$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

$ 0.059751326391164955
$ 0.059751326391164955$ 0.059751326391164955

$ 0.00061258442477132
$ 0.00061258442477132$ 0.00061258442477132

0.00%

+2.07%

+15.52%

+15.52%

Blockchain Bets (BCB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001429. במהלך 24 השעות האחרונות, BCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0014 לבין שיא של $ 0.0015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.059751326391164955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00061258442477132.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockchain Bets (BCB) מידע שוק

No.7241

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 997.67
$ 997.67$ 997.67

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Bets הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 997.67. ההיצע במחזור של BCB הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.

Blockchain Bets (BCB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Blockchain Betsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00002898+2.07%
30 ימים$ +0.000188+15.14%
60 ימים$ +0.000639+80.88%
90 ימים$ +0.00057+66.35%
Blockchain Bets שינוי מחיר היום

היום,BCB רשם שינוי של $ +0.00002898 (+2.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Blockchain Bets שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000188 (+15.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Blockchain Bets שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BCB ראה שינוי של $ +0.000639 (+80.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Blockchain Bets שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00057 (+66.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Blockchain Bets (BCB)?

בדוק את Blockchain Bets עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBlockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Blockchain Betsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBCB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Blockchain Betsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBlockchain Bets לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Blockchain Betsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blockchain Bets (BCB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blockchain Bets (BCB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blockchain Bets.

בדוק את Blockchain Bets תחזית המחיר עכשיו‏!

Blockchain Bets (BCB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blockchain Bets (BCB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Blockchain Bets (BCB)

מחפש איך לקנותBlockchain Bets? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Blockchain Betsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BCB למטבעות מקומיים

Blockchain Bets מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Blockchain Bets, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBlockchain Bets הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Blockchain Bets

כמה שווה Blockchain Bets (BCB) היום?
החי BCBהמחיר ב USD הוא 0.001429 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCB ל USD?
המחיר הנוכחי של BCB ל USD הוא $ 0.001429. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blockchain Bets?
שווי השוק של BCB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCB?
ההיצע במחזור של BCB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCB?
‏‏BCB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.059751326391164955 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCB?
BCB ‏‏רשם מחירATL של 0.00061258442477132 USD.
מהו נפח המסחר של BCB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCB הוא $ 997.67 USD.
האם BCB יעלה השנה?
BCB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:31:05 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

