Blockchain Bets (BCB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001429. במהלך 24 השעות האחרונות, BCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0014 לבין שיא של $ 0.0015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.059751326391164955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00061258442477132.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Blockchain Bets (BCB) מידע שוק
No.7241
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 997.67
$ 997.67$ 997.67
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Blockchain Bets הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 997.67. ההיצע במחזור של BCB הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.
Blockchain Bets (BCB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Blockchain Betsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00002898
+2.07%
30 ימים
$ +0.000188
+15.14%
60 ימים
$ +0.000639
+80.88%
90 ימים
$ +0.00057
+66.35%
Blockchain Bets שינוי מחיר היום
היום,BCB רשם שינוי של $ +0.00002898 (+2.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Blockchain Bets שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000188 (+15.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Blockchain Bets שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BCB ראה שינוי של $ +0.000639 (+80.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Blockchain Bets שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00057 (+66.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Blockchain Bets (BCB)?
Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.
Blockchain Bets זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Blockchain Betsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBCB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Blockchain Betsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBlockchain Bets לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Blockchain Betsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Blockchain Bets (BCB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blockchain Bets (BCB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blockchain Bets.
הבנת הטוקנומיקה של Blockchain Bets (BCB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Blockchain Bets (BCB)
מחפש איך לקנותBlockchain Bets? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Blockchain Betsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
