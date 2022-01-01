Blockchain Bets (BCB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Blockchain Bets (BCB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Blockchain Bets (BCB) מידע Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience. אתר רשמי: https://blockchainbets.app מסמך לבן: https://blockchainbets.gitbook.io/docs/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e קנה BCBעכשיו!

Blockchain Bets (BCB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blockchain Bets (BCB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M שיא כל הזמנים: $ 0.0648 $ 0.0648 $ 0.0648 שפל כל הזמנים: $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 מחיר נוכחי: $ 0.001201 $ 0.001201 $ 0.001201 למידע נוסף על Blockchain Bets (BCB) מחיר

Blockchain Bets (BCB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Blockchain Bets (BCB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BCB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BCBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BCBטוקניומיקה, חקרו אתBCBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Blockchain Bets (BCB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BCBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BCB עכשיו את היסטוריית המחירים!

BCB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BCB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BCB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BCBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

