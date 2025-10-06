Bagwork מחיר היום

מחיר Bagwork (BAGWORK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0019223, עם שינוי של 13.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAGWORK ל USD הוא $ 0.0019223 לכל BAGWORK.

Bagwork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BAGWORK. ב‑24 השעות האחרונות, BAGWORK סחר בין $ 0.0018491 (נמוך) ל $ 0.002525 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BAGWORK נע ב -2.98% בשעה האחרונה ו -28.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 84.06K.

Bagwork (BAGWORK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 84.06K$ 84.06K $ 84.06K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Bagwork הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.06K. ההיצע במחזור של BAGWORK הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.