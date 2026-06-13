ASTAR מחיר היום

מחיר ASTAR (ASTR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005668, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTR ל ILS הוא ₪ 0.005668 לכל ASTR.

ASTAR כרגע מדורג במקום #397 לפי שווי שוק של ₪ 49.37M, עם היצע במחזור של 8.71B ASTR. ב‑24 השעות האחרונות, ASTR סחר בין ₪ 0.005661 (נמוך) ל ₪ 0.006062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.97921737687305616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0152648655339794804.

ביצועים לטווח קצר, ASTR נע ב -2.42% בשעה האחרונה ו +1.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 82.50K.

ASTAR (ASTR) מידע שוק

דירוג No.397 שווי שוק ₪ 49.37M₪ 49.37M ₪ 49.37M נפח (24 שעות) ₪ 82.50K₪ 82.50K ₪ 82.50K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 56.68M₪ 56.68M ₪ 56.68M אספקת מחזור 8.71B 8.71B 8.71B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 8,710,511,504 8,710,511,504 8,710,511,504 שיעור מחזור 87.09% בלוקצ'יין ציבורי ASTAR

שווי השוק הנוכחי של ASTAR הוא ₪ 49.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 82.50K. ההיצע במחזור של ASTR הוא 8.71B, עם היצע כולל של 8710511504. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 56.68M.