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מחיר ASTAR בזמן אמת היום הוא 0.005668 ILS.ASTR שווי השוק הוא 49,366,768.384076 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ASTR ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר ASTAR בזמן אמת היום הוא 0.005668 ILS.ASTR שווי השוק הוא 49,366,768.384076 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ASTR ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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ASTAR סֵמֶל

ASTAR מְחִיר(ASTR)

1 ASTR ל ILSמחיר חי:

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1D
ILS
ASTAR (ASTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:13:03 (UTC+8)

ASTAR מחיר היום

מחיר ASTAR (ASTR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005668, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTR ל ILS הוא ₪ 0.005668 לכל ASTR.

ASTAR כרגע מדורג במקום #397 לפי שווי שוק של ₪ 49.37M, עם היצע במחזור של 8.71B ASTR. ב‑24 השעות האחרונות, ASTR סחר בין ₪ 0.005661 (נמוך) ל ₪ 0.006062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.97921737687305616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0152648655339794804.

ביצועים לטווח קצר, ASTR נע ב -2.42% בשעה האחרונה ו +1.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 82.50K.

ASTAR (ASTR) מידע שוק

No.397

₪ 49.37M
₪ 49.37M₪ 49.37M

₪ 82.50K
₪ 82.50K₪ 82.50K

₪ 56.68M
₪ 56.68M₪ 56.68M

8.71B
8.71B 8.71B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

8,710,511,504
8,710,511,504 8,710,511,504

87.09%

ASTAR

שווי השוק הנוכחי של ASTAR הוא ₪ 49.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 82.50K. ההיצע במחזור של ASTR הוא 8.71B, עם היצע כולל של 8710511504. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 56.68M.

ASTAR היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.005661
₪ 0.005661₪ 0.005661
24 שעות נמוך
₪ 0.006062
₪ 0.006062₪ 0.006062
גבוה 24 שעות

₪ 0.005661
₪ 0.005661₪ 0.005661

₪ 0.006062
₪ 0.006062₪ 0.006062

₪ 0.97921737687305616
₪ 0.97921737687305616₪ 0.97921737687305616

₪ 0.0152648655339794804
₪ 0.0152648655339794804₪ 0.0152648655339794804

-2.42%

--

+1.05%

+1.05%

ASTAR (ASTR) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של ASTARהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם----
30 ימים₪ -0.003035-34.88%
60 ימים₪ -0.002036-26.43%
90 ימים₪ -0.00173-23.39%
ASTAR שינוי מחיר היום

היום,ASTR רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ASTAR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.003035 (-34.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ASTAR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ASTR ראה שינוי של ₪ -0.002036 (-26.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ASTAR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.00173 (-23.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ASTAR (ASTR)?

בדוק את ASTAR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור ASTAR

ASTAR (ASTR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ASTR הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
ASTAR (ASTR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של ASTAR עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר ASTAR תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ASTR תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על ASTAR תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע ASTAR ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם ASTAR? קניית ASTR מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות ASTAR. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את ASTAR (ASTR) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וASTARיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות ASTAR (ASTR) מדריך

מה אפשר לעשות עם ASTAR

החזקת ASTAR מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של ASTAR (ASTR) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהASTAR (ASTR)

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ASTAR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרASTAR הרשמי
חסום סייר

קטגוריה :

Bridged-TokensPolkadot EcosystemEthereum Ecosystem

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ASTAR

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:13:03 (UTC+8)

ASTAR (ASTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTASTR
₪0.01659144
₪0.01659144₪0.01659144
0.00%
0.00% (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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1 ASTR = 0.01655056 ILS