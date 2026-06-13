ASTAR (ASTR) תחזית מחיר 2026-2050

קבל ASTAR תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה ASTR עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ASTAR
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

ASTAR חיזוי מחיר
$0.005708
$0.005708$0.005708
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 13:01:59 (UTC+8)
מחיר נוכחיASTR ב 2027ASTR ב 2028ASTR ב 2029ASTR ב 2030
$0.005708$0.0059934$0.0062930700000000004$0.006607723500000001$0.006938109675000002

לטווח קצר ASTAR תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

בהתבסס על נתוני התחזית הנוכחיים, המודל צופה מסלול מחיר לטווח קצר במהלך 30 הימים הקרובים. הטבלה שלהלן מפרטת את רמות המחיר הצפויות להיום, למחר, לשבוע זה ולטווח של 30 יום.

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • June 13, 2026(הַיוֹם)
    $ 0.005708
    0.00%
  • June 14, 2026(מחר)
    $ 0.005708
    0.01%
  • June 20, 2026(השבוע)
    $ 0.005713
    0.10%
  • July 13, 2026(30 ימים)
    $ 0.005731
    0.41%

ASTAR (ASTR) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי של ASTR ב June 13, 2026(הַיוֹם) הוא $0.005708. אומדן זה מבוסס על נתוני התחזית הנוכחיים ומספק תמונת מצב מהירה של היכן המחירים עשויים להיסחר ב-24 השעות הקרובות.למידע נוסף על ASTR ראו את תצוגת המחיר בזמן אמת של.

ASTAR (ASTR) תחזית מחירים למחר

עבור June 14, 2026(מחר), המחיר החזוי של ASTR הוא $0.005708, בהתבסס על שיעור צמיחה שנתי של 5%. תצוגה זו מסייעת לקבוע קו בסיס ליום הבא תחת אותה מערכת הנחות.

ASTAR (ASTR) תחזית מחירים להשבוע

עד June 20, 2026(השבוע), המחיר החזוי של ASTR הוא $0.005713, בהתבסס על אותו שיעור צמיחה שנתי של 5%. נקודת בדיקה שבועית זו מסכמת את הכיוון הצפוי בימים הקרובים תחת תרחיש של צמיחה יציבה.

ASTAR (ASTR) תחזית מחיר ל 30 ימים

במבט 30 יום קדימה ל July 13, 2026(30 ימים), המחיר החזוי של ASTR הוא $0.005731. אומדן זה מחיל שיעור צמיחה שנתי זהה של 5% כדי להעריך היכן המחיר עשוי לעמוד לאחר חודש אחד.

תחזית מחיר ארוכת טווח של ASTAR לשנים: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

בהתבסס על מודולי תחזית מחיר לטווח ארוך, ASTAR עשוי לעמוד על $0.005708 בשנת 2026, $0.005993 בשנת 2027, $0.006293 בשנת 2028, $0.006608 בשנת 2029, $0.006939 בשנת 2030, $0.011307 בשנת 2040, ו $0.018423 בשנת 2050.

גללו מטה כדי לצפות בטבלה המלאה של יעדי מחיר שנתיים ותשואה חזויה עבור ASTAR.

חודש
מינימום. מחיר
ממוצע. מחיר
מקסימום. מחיר
ROI
  • Jun 2026
    $ 0.005137
    $ 0.005708
    $ 0.006278
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.005158
    $ 0.005731
    $ 0.006304
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.005179
    $ 0.005755
    $ 0.006331
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.005200
    $ 0.005778
    $ 0.006356
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.005222
    $ 0.005802
    $ 0.006382
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.005243
    $ 0.005825
    $ 0.006408
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.005265
    $ 0.005850
    $ 0.006435
    12.74%

ASTAR (ASTR) ניתוח מחירים המבוסס על אינדיקטורים מרכזיים בשוק

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ASTAR במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 19
נייטרלי 1
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 1קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.006124
0.006014
R2
0.006014
0.005911
R1
0.005854
0.005847
PP
0.005744
0.005744
S1
0.005584
0.005641
S2
0.005474
0.005577
S3
0.005314
0.005474
ממוצעים נעים
ASTAR נסחר כעת במחיר של $0.005708, כאשר הממוצע הנע לטווח קצר MA50 עומד על 0.007672 ו-EMA50 עומד על 0.007204. דבר זה מצביע על מגמה של דובי, כל עוד המחיר נותר מתחת ביחס לרמות אלו. הממוצעים הנעים לטווח ארוך, MA200 ברמה של 0.008845 ו-EMA200 ברמה של 0.010371, מגדירים את כיוון השוק הרחב יותר.
אם המחיר חוזר לאזור MA200/EMA200, הוא נחשב כתמיכה כאשר $0.005708 נמצא מעל 0.008845 ו 0.010371, כהתנגדות כאשר $0.005708 נמצא מתחת לשניהם, וניטרלי כאשר המחיר נמצא ביניהם.
סיכום: הממוצעים הנעים הנוכחיים מצביעים על מגמת שוק של מכור.
RSI
מדד RSI(14) עומד על 33.410196 והמומנטום הוא דועך. RSI מעל 60 בדרך כלל מאותת על נטייה חזקה יותר לעלייה, RSI מתחת ל־40 מצביע על מומנטום חלש יותר, וערכים בין 40 ל־60 מעידים לרוב על סביבה דשדושית. אם RSI נשאר בתחום הנוכחי שלו, המגמה היומית צפויה להימשך.
סיכום: מדד RSI מצביע על מגמת שוק של קנה בהתבסס על המומנטום הנוכחי.
להקות בולינגר
אותות BOLL ‏(20,2) מצביעים כעת על נייטרלי ו מכור במסגרת הזמן היומית.
סיכום: רצועות בולינגר מצביעות על נטייה של נייטרלי.
KDJ
מדד KDJ(9,3,3) מציג את K ברמה של 27.421629, D ברמה של 23.093599, ואת J ברמה של 36.077688, מה שמצביע על כך שהמומנטום הוא שורי. כאשר הפער בין K ל־D חיובי (K > D), מתקבל אות קנייה; כאשר הוא שלילי (K < D), מתקבל אות מכירה; וכאשר הוא קרוב לאפס, המצב ניטרלי.
סיכום: מדד KDJ מצביע על מגמת שוק של קנה בהתבסס על המומנטום והפער בין K ל־D.
StochRSI
מדד StochRSI מציג את K ברמה של 79.263021 ואת D ברמה של 55.579941, מה שמצביע על כך שהמומנטום הוא מתחזק. אם מדד StochRSI נשאר בטווח זה, תנועת המחיר צפויה להישאר במגמה הנוכחית.
סיכום: מדד StochRSI מצביע על מגמת שוק של קנה ומאותת האם המומנטום יימשך או ידעך.
נקודות פיבוט
נקודות הציר הקלאסיות מציגות את PP ברמה של 0.005744, את R1 ברמה של 0.005854, ואת S1 ברמה של 0.005584, ומצביעות על רמות תמיכה והתנגדות מרכזיות. נקודות ציר פיבונאצ'י מציבות את PP ברמה של 0.005744, עם R2 ברמה של 0.005911 ו־S2 ברמה של 0.005577. פריצה מעבר לרמות אלו תעביר את המיקוד לטווח השוק הבא.
סיכום: נקודות הציר מצביעות על מגמת שוק של מכור.

מניעים מרכזיים של ASTAR תחזיות המחיר

גורמים שעשויים להשפיע על תחזיות המחיר של ASTAR משלבים בדרך כלל סנטימנט מאקרו עם גורמים ייחודיים למטבע. ASTAR עשוי לנוע יחד עם זרימות סיכון כלליות בשוק הקריפטו, אך התחזיות תלויות גם בעומק הנזילות, בתמיכת עושי שוק ובזרימות של מחזיקים גדולים. טוקנומיקס (לוחות הבשלה, מועדי שחרור, הנפקות), רישומים למסחר, צמיחת האקוסיסטם, השקת מוצרים, שותפויות וכותרות בנושאי אבטחה או רגולציה יכולים לשנות באופן מהותי את הציפיות ולהוביל לתמחור מחדש חד יותר בהשוואה לנכסי מגה־קאפ.

כמה יהיה ASTAR שווה שלכם בעוד 1 שנים?

השתמשו בכלי שלנו כדי לחזות את הערך העתידי של ההשקעה שלכם ASTAR (ASTR) במהלך 1 השנים הבאות. באמצעות הזנת סכום ההשקעה ושיעור הצמיחה השנתי הצפוי, תוכלו לחשב בקלות את התשואה הצפויה על ההשקעה שלכם.

2027
רווח חזוי ב 2027$ 50.00
ROI משוער5.00%

כיצד פועלת תחזית המחיר של ASTAR (ASTR)

כלי זה מציג מסלול מחיר תרחישי עבור ASTAR בהתבסס על שיעור הצמיחה שהזנתם. הוא מתעדכן מיד באמצעות נתוני המחיר העדכניים ביותר.

1. סימולציית תשואה לטווח קצר

הזן את שינוי התשואה הצפוי שלך לטווח קצר ב 5% (חיובי או שלילי). זה מאפשר לך לדמות תנודתיות בשוק ולהעריך במהירות רווח או הפסד עבור ASTAR תחת תנאים שונים.

2. תחזית צמיחה לטווח ארוך

לתכנון לטווח ארוך, המערכת מיישמת שיעור צמיחה שנתי מואנל של 5% כברירת מחדל. זה מסייע לך להעריך את הפוטנציאל של החזקה ב ASTAR תחת תרחישי צמיחה יציבים בשוק.

3. חשב את תשואת ההשקעה

פשוט הזן את סכום ההשקעה שלך ואת שיעור הצמיחה השנתי המואנל הצפוי. המחשבון מחשב באופן מיידי את יעדי ההשקעה שלך ומציג תחזית לערך העתידי של אחזקות ASTR שלך.

4. ערך משוער & ROI

בהתבסס על הנתונים שהזנת, תוכל לצפות באופן מיידי בערך הנכסים הכולל הצפוי ובהחזר על ההשקעה (ROI) לאורך מסגרות זמן שונות, תוך קבלת תמיכה מבוססת נתונים לאסטרטגיית ההחזקה שלך.

חשוב: זהו מחשבון תרחישים ולא תחזית מובטחת, ואין להתייחס אליו כאל ייעוץ פיננסי.

שאלות נפוצות (FAQ):

כמה יהיה ASTAR שווה בשנת 2026?
בהתבסס על 5% שיעור שהזנתם, המחשבון צופה כי ASTAR יעמוד על 0.005708 USD ב 2026. זוהי תחזית תרחיש המתעדכנת באופן מיידי כאשר משנים את אחוז הקלט. אין מדובר בתחזית שוק מובטחת.
כמה יהיה שווה $1 של ASTAR בשנת 2030?
בהתבסס על קלט 5% שלכם, 1 USD של ASTAR כיום צפוי להגיע ל 1.22 USD עד שנת 2030. החישוב מבוצע על ידי החלת השיעור שבחרתם על המחיר של היום לאורך זמן, לכן שינוי אחוז הקלט ישנה גם את התוצאה עבור 1 USD.
כמה יהיה שווה 1 ASTAR בשנת 2026?
בהתבסס על שיעור 5% שהזנתם, המחיר החזוי עבור 1 ASTAR בשנת 2026 הוא 0.005708 USD. מספר זה נקבע במלואו על פי אחוז הקלט שלכם, ולכן יתעדכן בכל פעם שתשנו את ההנחה.
מה יהיה הערך של ASTAR בשנת 2040?
לשנת 2040, התוצאה היא תחזית לטווח ארוך המבוססת על שיעור 5% שבחרתם. בהתבסס על הנחה זו, ASTAR צפוי לעמוד על 0.011301 USD בשנת 2040. מאחר שמדובר בפרק זמן של שנים רבות, שינויים קטנים באחוז הקלט יכולים ליצור תוצאות שונות מאוד—התייחסו לכך כאל תרחיש אפשרי ולא כוודאות.
ASTAR תחזית מחיר היום
הנתון של היום בעמוד זה הוא מחיר הייחוס הנוכחי (0.005708 USD) בתוספת מסלול תחזית המבוסס על קלט 5% שלכם. אם תשנו את אחוז הקלט, עקומת התחזית תתעדכן מיד, בעוד שהמחיר בזמן אמת יישאר תמונת מצב של השוק.
ASTAR תחזית מחירים מחר
המספר של מחר מחושב על ידי החלת הנחת 5% שלכם על חלון זמן קצר יותר ממחיר היום (0.005708 USD). הערך החזוי המוצג (0.005708 USD) ישתנה אם תשנו את אחוז הקלט, משום שמדובר בתרחיש המבוסס על השיעור שבחרתם—ולא בתחזית שוק קבועה.
ASTAR תחזית מחירים ב-24 השעות הקרובות
האומדן ל־24 השעות הקרובות הוא תחזית מבוססת שיעור הנגזרת מקלט 5% שלכם ומהמחיר הנוכחי (0.005708 USD). הוא מתעדכן באופן דינמי כאשר משנים את אחוז הקלט, ויש לקרוא אותו כתרחיש כיווני, שכן תנועות תוך־יומיות בפועל עשויות להיות מושפעות מתנודתיות ומחדשות.
ASTAR תחזית מחיר בימים הקרובים
לימים הקרובים, התחזית ממשיכה להחיל את הנחת 5% שלכם קדימה מ 0.005708 USD. התוצאות (כמו 0.005713 USD) נועדו להמחיש כיצד השיעור שבחרתם מתפתח לאורך זמן, והן יתעדכנו באופן מיידי כאשר אחוז הקלט ישתנה.
ASTAR תחזית מחירים 2030
הערך המוצג לשנת 2030 הוא תוצאה של החלת הנח 5% שלכם לאורך 4 שנים מהיום. בהתבסס על קלט זה, המחשבון צופה 0.006938 USD בשנת 2030. שינוי אחוז הקלט משנה את הנתון לשנת 2030 באופן מיידי.
האם ASTAR יעלה או ירד בהמשך?
בטווח הקצר, ASTAR לעיתים קרובות מושפע משילוב של סנטימנט שוק, תנודתיות ונזילות. אם המומנטום יישאר חיובי, המחיר עשוי להמשיך במגמת עלייה; אם התנודתיות תזנק או שסנטימנט של risk-off יחזור, המחיר עשוי לסגת.
מהי תחזית ASTAR ל־30 הימים הקרובים?
בהתבסס על הנחת 5% שלכם, המחשבון צופה כי ASTAR יעמוד על 0.005731 USD במהלך 30 הימים הקרובים. הנתון ל־30 יום מתעדכן באופן דינמי כאשר אחוז הקלט או מחיר השוק משתנים, לכן יש להתייחס אליו כאל תרחיש “מה אם” ולא כתוצאה מובטחת, במיוחד בתקופות של תנודתיות גבוהה.
האם ASTAR הוא קנייה טובה בשנת 2026?
השאלה האם ASTAR הוא “קנייה טובה” בשנת 2026 תלויה בהנחות שלכם וברמת סבילות הסיכון שלכם. בהתבסס על תרחיש 5% שלכם, המחשבון צופה כי ASTAR יעמוד על 0.005708 USD בשנת 2026.עם זאת, תחזית בלבד אינה אמורה להיות הגורם המכריע בקבלת ההחלטה. גישה מאוזנת יותר היא לשלב:
  • אותות טכניים: עוצמת המגמה, תנודתיות וסיכון לירידות חדות מהתנהגות המחיר ההיסטורית;;
  • יסודות: פעילות המערכת האקולוגית משתמשים, עסקאות, עמלות, תנופת מפתחים ומניעי ביקוש אמיתיים;
  • תנאי שוק: מחזורי נזילות וסנטימנט רחב יותר בשוק הקריפטו.

    • אם אתם שוקלים כניסה ל 2026, התייחסו לתחזית כאל תרחיש אפשרי ולא כהבטחה, והתאימו את רמת הסיכון בהתאם.

    העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 13:01:59 (UTC+8)

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    זוגות
    מחיר
    שינוי 24 שעות
    נפח 24 שעות
    /USDTASTR
    $0.005689
    $0.005689$0.005689
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    0.00% (USDT)

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    יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.