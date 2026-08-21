Zylo Ecosystem מחיר היום

מחיר Zylo Ecosystem (ZYLO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.02981, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZYLO ל ILS הוא ₪ 0.02981 לכל ZYLO.

Zylo Ecosystem כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ZYLO. ב‑24 השעות האחרונות, ZYLO סחר בין ₪ 0.02837 (נמוך) ל ₪ 0.03162 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ZYLO נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -9.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 138.66K.

Zylo Ecosystem (ZYLO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 138.66K₪ 138.66K ₪ 138.66K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 29.81M₪ 29.81M ₪ 29.81M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Zylo Ecosystem הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 138.66K. ההיצע במחזור של ZYLO הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 29.81M.