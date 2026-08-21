VERONA מחיר היום

מחיר VERONA (VERONA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.1012, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VERONA ל ILS הוא ₪ 0.1012 לכל VERONA.

VERONA כרגע מדורג במקום #1044 לפי שווי שוק של ₪ 7.17M, עם היצע במחזור של 70.85M VERONA. ב‑24 השעות האחרונות, VERONA סחר בין ₪ 0.0989 (נמוך) ל ₪ 0.1028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 36.14013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.273411713860016537.

ביצועים לטווח קצר, VERONA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -1.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 2.99K.

VERONA (VERONA) מידע שוק

דירוג No.1044 שווי שוק ₪ 7.17M₪ 7.17M ₪ 7.17M נפח (24 שעות) ₪ 2.99K₪ 2.99K ₪ 2.99K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 20.24M₪ 20.24M ₪ 20.24M אספקת מחזור 70.85M 70.85M 70.85M מקסימום היצע 200,000,000 200,000,000 200,000,000 אספקה כוללת 200,000,000 200,000,000 200,000,000 שיעור מחזור 35.42% בלוקצ'יין ציבורי XION

שווי השוק הנוכחי של VERONA הוא ₪ 7.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 2.99K. ההיצע במחזור של VERONA הוא 70.85M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 20.24M.