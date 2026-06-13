Anvil מחיר היום

מחיר Anvil (ANVL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0004302, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANVL ל ILS הוא ₪ 0.0004302 לכל ANVL.

Anvil כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ANVL. ב‑24 השעות האחרונות, ANVL סחר בין ₪ 0.0004243 (נמוך) ל ₪ 0.0004339 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ANVL נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +10.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 59.67K.

Anvil (ANVL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 59.67K₪ 59.67K ₪ 59.67K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 43.02M₪ 43.02M ₪ 43.02M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Anvil הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 59.67K. ההיצע במחזור של ANVL הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 43.02M.