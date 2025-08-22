עוד על ANITA

ANITA מידע על מחיר

ANITA אתר רשמי

ANITA טוקניומיקה

ANITA תחזית מחיר

ANITA היסטוריה

ANITA מדריך קנייה

ANITAממיר מטבעות לפיאט

ANITA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ANITA AI סֵמֶל

ANITA AI מְחִיר(ANITA)

1 ANITA ל USDמחיר חי:

$0.002127
$0.002127$0.002127
-2.60%1D
USD
ANITA AI (ANITA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:00:02 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002118
$ 0.002118$ 0.002118
24 שעות נמוך
$ 0.002235
$ 0.002235$ 0.002235
גבוה 24 שעות

$ 0.002118
$ 0.002118$ 0.002118

$ 0.002235
$ 0.002235$ 0.002235

$ 0.011937747737006186
$ 0.011937747737006186$ 0.011937747737006186

$ 0.000422257587688162
$ 0.000422257587688162$ 0.000422257587688162

0.00%

-2.60%

+31.70%

+31.70%

ANITA AI (ANITA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002127. במהלך 24 השעות האחרונות, ANITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002118 לבין שיא של $ 0.002235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011937747737006186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000422257587688162.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANITA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANITA AI (ANITA) מידע שוק

No.8936

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 79.19K
$ 79.19K$ 79.19K

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

0.00
0.00 0.00

999,995,066
999,995,066 999,995,066

SOL

שווי השוק הנוכחי של ANITA AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.19K. ההיצע במחזור של ANITA הוא 0.00, עם היצע כולל של 999995066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.13M.

ANITA AI (ANITA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ANITA AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00005678-2.60%
30 ימים$ +0.000116+5.76%
60 ימים$ -0.000187-8.09%
90 ימים$ -0.002517-54.20%
ANITA AI שינוי מחיר היום

היום,ANITA רשם שינוי של $ -0.00005678 (-2.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ANITA AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000116 (+5.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ANITA AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANITA ראה שינוי של $ -0.000187 (-8.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ANITA AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002517 (-54.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ANITA AI (ANITA)?

בדוק את ANITA AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ANITA AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקANITA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ANITA AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךANITA AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ANITA AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ANITA AI (ANITA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ANITA AI (ANITA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ANITA AI.

בדוק את ANITA AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ANITA AI (ANITA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ANITA AI (ANITA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANITA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ANITA AI (ANITA)

מחפש איך לקנותANITA AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ANITA AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ANITA למטבעות מקומיים

1 ANITA AI(ANITA) ל VND
55.972005
1 ANITA AI(ANITA) ל AUD
A$0.00325431
1 ANITA AI(ANITA) ל GBP
0.00157398
1 ANITA AI(ANITA) ל EUR
0.00180795
1 ANITA AI(ANITA) ל USD
$0.002127
1 ANITA AI(ANITA) ל MYR
RM0.0089334
1 ANITA AI(ANITA) ל TRY
0.08718573
1 ANITA AI(ANITA) ל JPY
¥0.312669
1 ANITA AI(ANITA) ל ARS
ARS$2.809767
1 ANITA AI(ANITA) ל RUB
0.17194668
1 ANITA AI(ANITA) ל INR
0.18626139
1 ANITA AI(ANITA) ל IDR
Rp34.30644681
1 ANITA AI(ANITA) ל KRW
2.95006392
1 ANITA AI(ANITA) ל PHP
0.12049455
1 ANITA AI(ANITA) ל EGP
￡E.0.10313823
1 ANITA AI(ANITA) ל BRL
R$0.01152834
1 ANITA AI(ANITA) ל CAD
C$0.00293526
1 ANITA AI(ANITA) ל BDT
0.25877082
1 ANITA AI(ANITA) ל NGN
3.25228935
1 ANITA AI(ANITA) ל COP
$8.54215962
1 ANITA AI(ANITA) ל ZAR
R.0.03730758
1 ANITA AI(ANITA) ל UAH
0.08816415
1 ANITA AI(ANITA) ל VES
Bs0.29778
1 ANITA AI(ANITA) ל CLP
$2.039793
1 ANITA AI(ANITA) ל PKR
Rs0.60304704
1 ANITA AI(ANITA) ל KZT
1.13803008
1 ANITA AI(ANITA) ל THB
฿0.06899988
1 ANITA AI(ANITA) ל TWD
NT$0.06478842
1 ANITA AI(ANITA) ל AED
د.إ0.00780609
1 ANITA AI(ANITA) ל CHF
Fr0.0017016
1 ANITA AI(ANITA) ל HKD
HK$0.01661187
1 ANITA AI(ANITA) ל AMD
֏0.81213114
1 ANITA AI(ANITA) ל MAD
.د.م0.019143
1 ANITA AI(ANITA) ל MXN
$0.03964728
1 ANITA AI(ANITA) ל SAR
ريال0.00797625
1 ANITA AI(ANITA) ל PLN
0.00774228
1 ANITA AI(ANITA) ל RON
лв0.00918864
1 ANITA AI(ANITA) ל SEK
kr0.02024904
1 ANITA AI(ANITA) ל BGN
лв0.00355209
1 ANITA AI(ANITA) ל HUF
Ft0.72322254
1 ANITA AI(ANITA) ל CZK
0.04464573
1 ANITA AI(ANITA) ל KWD
د.ك0.000648735
1 ANITA AI(ANITA) ל ILS
0.00716799
1 ANITA AI(ANITA) ל AOA
Kz1.93890939
1 ANITA AI(ANITA) ל BHD
.د.ب0.000801879
1 ANITA AI(ANITA) ל BMD
$0.002127
1 ANITA AI(ANITA) ל DKK
kr0.01357026
1 ANITA AI(ANITA) ל HNL
L0.05568486
1 ANITA AI(ANITA) ל MUR
0.09707628
1 ANITA AI(ANITA) ל NAD
$0.03728631
1 ANITA AI(ANITA) ל NOK
kr0.02146143
1 ANITA AI(ANITA) ל NZD
$0.0036159
1 ANITA AI(ANITA) ל PAB
B/.0.002127
1 ANITA AI(ANITA) ל PGK
K0.00897594
1 ANITA AI(ANITA) ל QAR
ر.ق0.00772101
1 ANITA AI(ANITA) ל RSD
дин.0.21314667

ANITA AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ANITA AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרANITA AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ANITA AI

כמה שווה ANITA AI (ANITA) היום?
החי ANITAהמחיר ב USD הוא 0.002127 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANITA ל USD?
המחיר הנוכחי של ANITA ל USD הוא $ 0.002127. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ANITA AI?
שווי השוק של ANITA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANITA?
ההיצע במחזור של ANITA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANITA?
‏‏ANITA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.011937747737006186 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANITA?
ANITA ‏‏רשם מחירATL של 0.000422257587688162 USD.
מהו נפח המסחר של ANITA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANITA הוא $ 79.19K USD.
האם ANITA יעלה השנה?
ANITA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANITA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:00:02 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ANITA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ANITA
ANITA
USD
USD

1 ANITA = 0.002127 USD

מסחרANITA

USDTANITA
$0.002127
$0.002127$0.002127
-2.56%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד