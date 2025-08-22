ANITA AI (ANITA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002127. במהלך 24 השעות האחרונות, ANITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002118 לבין שיא של $ 0.002235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011937747737006186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000422257587688162.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANITA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ANITA AI (ANITA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של ANITA AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.19K. ההיצע במחזור של ANITA הוא 0.00, עם היצע כולל של 999995066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.13M.
ANITA AI (ANITA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ANITA AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00005678
-2.60%
30 ימים
$ +0.000116
+5.76%
60 ימים
$ -0.000187
-8.09%
90 ימים
$ -0.002517
-54.20%
ANITA AI שינוי מחיר היום
היום,ANITA רשם שינוי של $ -0.00005678 (-2.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ANITA AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000116 (+5.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ANITA AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANITA ראה שינוי של $ -0.000187 (-8.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ANITA AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002517 (-54.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ANITA AI (ANITA)?
Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.
ANITA AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ANITA AI (ANITA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ANITA AI (ANITA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ANITA AI.
הבנת הטוקנומיקה של ANITA AI (ANITA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANITA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
