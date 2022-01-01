ANITA AI (ANITA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ANITA AI (ANITA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ANITA AI (ANITA) מידע Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. אתר רשמי: https://voice.itsanita.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi קנה ANITAעכשיו!

ANITA AI (ANITA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ANITA AI (ANITA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M שיא כל הזמנים: $ 0.009888 $ 0.009888 $ 0.009888 שפל כל הזמנים: $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 מחיר נוכחי: $ 0.002156 $ 0.002156 $ 0.002156 למידע נוסף על ANITA AI (ANITA) מחיר

ANITA AI (ANITA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ANITA AI (ANITA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANITA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANITAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANITAטוקניומיקה, חקרו אתANITAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ANITA מעוניין להוסיף את ANITA AI (ANITA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ANITA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ANITA ב-MEXC עכשיו!

ANITA AI (ANITA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ANITAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ANITA עכשיו את היסטוריית המחירים!

ANITA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ANITA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ANITA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ANITAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

