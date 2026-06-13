AMC מחיר היום

מחיר AMC (AMC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024418, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMC ל USD הוא $ 0.00024418 לכל AMC.

AMC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 244,191, עם היצע במחזור של 1.00B AMC. ב‑24 השעות האחרונות, AMC סחר בין $ 0.00023961 (נמוך) ל $ 0.00025363 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02844162, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00020736.

ביצועים לטווח קצר, AMC נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו +11.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.11K.

AMC (AMC) מידע שוק

שווי שוק $ 244.19K$ 244.19K $ 244.19K נפח (24 שעות) $ 4.11K$ 4.11K $ 4.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.19K$ 244.19K $ 244.19K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AMC הוא $ 244.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.11K. ההיצע במחזור של AMC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.19K.