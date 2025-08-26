עוד על TRUMP47

47th POTUS סֵמֶל

47th POTUS מחיר (TRUMP47)

לא רשום

1 TRUMP47 ל USDמחיר חי:

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
47th POTUS (TRUMP47) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:37:38 (UTC+8)

47th POTUS (TRUMP47) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00824892
$ 0.00824892$ 0.00824892

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.17%

+6.99%

+6.99%

47th POTUS (TRUMP47) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUMP47 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUMP47השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00824892, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUMP47 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

47th POTUS (TRUMP47) מידע שוק

$ 36.77K
$ 36.77K$ 36.77K

--
----

$ 36.77K
$ 36.77K$ 36.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 47th POTUS הוא $ 36.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUMP47 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.77K.

47th POTUS (TRUMP47) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 47th POTUSל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של47th POTUS ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של47th POTUS ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 47th POTUSל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.17%
30 ימים$ 0+10.78%
60 ימים$ 0+60.32%
90 ימים$ 0--

מה זה47th POTUS (TRUMP47)

They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.

47th POTUS (TRUMP47) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

47th POTUSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 47th POTUS (TRUMP47) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 47th POTUS (TRUMP47) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 47th POTUS.

בדוק את 47th POTUS תחזית המחיר עכשיו‏!

TRUMP47 למטבעות מקומיים

47th POTUS (TRUMP47) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 47th POTUS (TRUMP47) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUMP47 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 47th POTUS (TRUMP47)

כמה שווה 47th POTUS (TRUMP47) היום?
החי TRUMP47המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUMP47 ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUMP47 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 47th POTUS?
שווי השוק של TRUMP47 הוא $ 36.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUMP47?
ההיצע במחזור של TRUMP47 הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUMP47?
‏‏TRUMP47 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00824892 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUMP47?
TRUMP47 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRUMP47?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUMP47 הוא -- USD.
האם TRUMP47 יעלה השנה?
TRUMP47 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUMP47 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
47th POTUS (TRUMP47) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

