3SPACE ART (PACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00489806 $ 0.00489806 $ 0.00489806 24 שעות נמוך $ 0.00546899 $ 0.00546899 $ 0.00546899 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00489806$ 0.00489806 $ 0.00489806 גבוה 24 שעות $ 0.00546899$ 0.00546899 $ 0.00546899 שיא כל הזמנים $ 0.298335$ 0.298335 $ 0.298335 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00337234$ 0.00337234 $ 0.00337234 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +4.66% שינוי מחיר (7D) +2.83% שינוי מחיר (7D) +2.83%

3SPACE ART (PACE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00517164. במהלך 24 השעות האחרונות, PACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00489806 לבין שיא של $ 0.00546899, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.298335, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00337234.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

3SPACE ART (PACE) מידע שוק

שווי שוק $ 341.39K$ 341.39K $ 341.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 517.06K$ 517.06K $ 517.06K אספקת מחזור 66.02M 66.02M 66.02M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 3SPACE ART הוא $ 341.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PACE הוא 66.02M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 517.06K.