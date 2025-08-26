עוד על PACE

3SPACE ART סֵמֶל

3SPACE ART מחיר (PACE)

לא רשום

1 PACE ל USDמחיר חי:

$0.00517066
$0.00517066$0.00517066
+4.30%1D
mexc
USD
3SPACE ART (PACE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:29:25 (UTC+8)

3SPACE ART (PACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

+4.66%

+2.83%

+2.83%

3SPACE ART (PACE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00517164. במהלך 24 השעות האחרונות, PACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00489806 לבין שיא של $ 0.00546899, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.298335, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00337234.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

3SPACE ART (PACE) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של 3SPACE ART הוא $ 341.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PACE הוא 66.02M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 517.06K.

3SPACE ART (PACE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 3SPACE ARTל USDהיה $ +0.00023044.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של3SPACE ART ל USDהיה . $ +0.0001930961.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של3SPACE ART ל USDהיה $ -0.0027409831.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 3SPACE ARTל USDהיה $ -0.013635183865825918.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00023044+4.66%
30 ימים$ +0.0001930961+3.73%
60 ימים$ -0.0027409831-53.00%
90 ימים$ -0.013635183865825918-72.50%

מה זה3SPACE ART (PACE)

What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

3SPACE ART (PACE) משאב

האתר הרשמי

3SPACE ARTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 3SPACE ART (PACE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 3SPACE ART (PACE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 3SPACE ART.

בדוק את 3SPACE ART תחזית המחיר עכשיו‏!

PACE למטבעות מקומיים

3SPACE ART (PACE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 3SPACE ART (PACE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PACE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 3SPACE ART (PACE)

כמה שווה 3SPACE ART (PACE) היום?
החי PACEהמחיר ב USD הוא 0.00517164 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PACE ל USD?
המחיר הנוכחי של PACE ל USD הוא $ 0.00517164. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 3SPACE ART?
שווי השוק של PACE הוא $ 341.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PACE?
ההיצע במחזור של PACE הוא 66.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PACE?
‏‏PACE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.298335 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PACE?
PACE ‏‏רשם מחירATL של 0.00337234 USD.
מהו נפח המסחר של PACE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PACE הוא -- USD.
האם PACE יעלה השנה?
PACE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PACE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:29:25 (UTC+8)

כתב ויתור

