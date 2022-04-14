Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ethena USDe (USDE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tiedot Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Virallinen verkkosivusto: https://www.ethena.fi/ Valkoinen paperi: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Osta USDE-rahaketta nyt!

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ethena USDe (USDE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.03B $ 12.03B $ 12.03B Kokonaistarjonta: $ 12.02B $ 12.02B $ 12.02B Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.02B $ 12.02B $ 12.02B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.03B $ 12.03B $ 12.03B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Nykyinen hinta: $ 1.0007 $ 1.0007 $ 1.0007 Lue lisää Ethena USDe (USDE) -rahakkeen hinnasta

Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ethena USDe (USDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USDE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USDE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USDE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

