قیمت امروز ZAPP

قیمت لحظه‌ ای ZAPP (ZAPP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZAPP به USD برابر با $ 0 برای هر ZAPP می‌ باشد.

توکن ZAPP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,446 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M ZAPP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZAPP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZAPP طی یک ساعت گذشته به میزان +1.83% و در هفت روز اخیر به میزان -33.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ZAPP (ZAPP)

ارزش بازار $ 95.45K$ 95.45K $ 95.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.45K$ 95.45K $ 95.45K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,841,279.095402 999,841,279.095402 999,841,279.095402

ارزش بازار فعلی ZAPP برابر است با $ 95.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZAPP برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999841279.095402 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.45K است.