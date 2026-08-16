قیمت امروز YOINK

قیمت لحظه‌ ای YOINK (YOINK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YOINK به USD برابر با $ 0 برای هر YOINK می‌ باشد.

توکن YOINK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,815 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 926.57M YOINK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YOINK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YOINK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -65.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار YOINK (YOINK)

ارزش بازار $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K سرمایه در گردش 926.57M 926.57M 926.57M عرضه کل 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237

ارزش بازار فعلی YOINK برابر است با $ 23.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YOINK برابر است با 926.57M، و عرضه کل آن 926566055.3294237 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.82K است.