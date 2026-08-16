قیمت امروز Yippee

قیمت لحظه‌ ای Yippee (TBH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TBH به USD برابر با $ 0 برای هر TBH می‌ باشد.

توکن Yippee در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 285,247 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M TBH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TBH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00333556 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TBH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +34.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.21K رسیده است.

اطلاعات بازار Yippee (TBH)

ارزش بازار $ 285.25K$ 285.25K $ 285.25K حجم (24 ساعته) $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 285.25K$ 285.25K $ 285.25K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,991,960.296217 999,991,960.296217 999,991,960.296217

ارزش بازار فعلی Yippee برابر است با $ 285.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.21K. عرضه در گردش TBH برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999991960.296217 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 285.25K است.