قیمت امروز yesnoerror

قیمت لحظه‌ ای yesnoerror (YNE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YNE به USD برابر با $ 0 برای هر YNE می‌ باشد.

توکن yesnoerror در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 177,846 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M YNE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YNE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.111382 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YNE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.85K رسیده است.

اطلاعات بازار yesnoerror (YNE)

ارزش بازار $ 177.85K$ 177.85K $ 177.85K حجم (24 ساعته) $ 26.85K$ 26.85K $ 26.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 177.85K$ 177.85K $ 177.85K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,964,426.189589 999,964,426.189589 999,964,426.189589

ارزش بازار فعلی yesnoerror برابر است با $ 177.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.85K. عرضه در گردش YNE برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999964426.189589 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 177.85K است.