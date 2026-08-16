قیمت امروز Yellow

قیمت لحظه‌ ای Yellow (YELLOW) در حال حاضر برابر با $ 0.04080695 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YELLOW به USD برابر با $ 0.04080695 برای هر YELLOW می‌ باشد.

توکن Yellow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,913,786 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 193.94M YELLOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YELLOW در بازه‌ ای بین $ 0.03747159 (حداقل) و $ 0.04104081 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.065755 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01699129 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YELLOW طی یک ساعت گذشته به میزان +1.11% و در هفت روز اخیر به میزان +24.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 202.55K رسیده است.

اطلاعات بازار Yellow (YELLOW)

ارزش بازار $ 7.91M$ 7.91M $ 7.91M حجم (24 ساعته) $ 202.55K$ 202.55K $ 202.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 408.06M$ 408.06M $ 408.06M سرمایه در گردش 193.94M 193.94M 193.94M عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Yellow برابر است با $ 7.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.55K. عرضه در گردش YELLOW برابر است با 193.94M، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 408.06M است.