قیمت امروز XYRO

قیمت لحظه‌ ای XYRO (XYRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XYRO به USD برابر با $ 0 برای هر XYRO می‌ باشد.

توکن XYRO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,404.86 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 103.67M XYRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XYRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08381 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XYRO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -84.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار XYRO (XYRO)

ارزش بازار $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.21K$ 28.21K $ 28.21K سرمایه در گردش 103.67M 103.67M 103.67M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی XYRO برابر است با $ 16.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XYRO برابر است با 103.67M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.21K است.