قیمت امروز WUFFI

قیمت لحظه‌ ای WUFFI (WUF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WUF به USD برابر با $ 0 برای هر WUF می‌ باشد.

توکن WUFFI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 927,089 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 82.55T WUF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WUF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WUF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار WUFFI (WUF)

ارزش بازار $ 927.09K$ 927.09K $ 927.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 927.09K$ 927.09K $ 927.09K سرمایه در گردش 82.55T 82.55T 82.55T عرضه کل 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48

ارزش بازار فعلی WUFFI برابر است با $ 927.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WUF برابر است با 82.55T، و عرضه کل آن 82554287097623.48 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 927.09K است.