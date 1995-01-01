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برترین توکن‌ های اکوسیستم Unichain بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Unichain را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.93
-0.05%
+1.08%
+5.61%
$ 14.46B
$ 6.94K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,338.24
-0.02%
+0.00%
-1.46%
$ 8.72B
$ 1.33M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,152.13
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.532
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.244
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.94
0.00%
+0.00%
-1.65%
$ 703.46M
$ 878.14K
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1676
0.00%
-0.95%
-7.30%
$ 556.82M
$ 687.75K
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,005
-0.02%
+0.00%
-2.82%
$ 461.71M
$ 219.75K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002354
+0.25%
-1.13%
-3.16%
$ 207.93M
$ 98.66B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,671
-0.06%
-0.00%
-2.70%
$ 186.94M
$ 582.01
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1369
-0.07%
-1.08%
-3.72%
$ 136.94M
$ 1.01M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08266
+0.13%
-0.42%
-1.73%
$ 116.71M
$ 700.16K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.25
+0.01%
+0.00%
-1.31%
$ 86.65M
$ 2.63K
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.05M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.6783
-0.03%
+1.39%
-3.78%
$ 43.92M
$ 20.73K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076172
+0.08%
-0.00%
-0.48%
$ 36.09M
$ 939.94K
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1489
-0.36%
-3.68%
-1.01%
$ 27.77M
$ 60.61K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.287753
-0.19%
+0.02%
-9.45%
$ 15.52M
$ 65.88K
25
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.287084
-0.22%
+0.08%
-8.30%
$ 2.12M
$ 9.80
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00543994
-0.02%
+0.06%
-36.67%
$ 904.72K
$ 493.20
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998573
-0.01%
-0.00%
-0.07%
$ 809.58K
$ 117.99K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.009
0.00%
+0.00%
+0.40%
$ 355.31K
$ 3.13
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 10.51K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Unichain چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Unichain به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 29 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $124.81B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Unichain چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Unichain که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Unichain در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 29 توکن از دسته اکوسیستم Unichain را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Unichain می‌توان به USDC, HYPE, WSTETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Unichain چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Unichain در حال حاضر حدود $124.81B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Unichain، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.