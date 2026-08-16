قیمت امروز Wrapped BOT

قیمت لحظه‌ ای Wrapped BOT (WBOT) در حال حاضر برابر با $ 9.23 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WBOT به USD برابر با $ 9.23 برای هر WBOT می‌ باشد.

توکن Wrapped BOT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,105,415 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 150.00M WBOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WBOT در بازه‌ ای بین $ 9.17 (حداقل) و $ 9.29 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 8.63 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WBOT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.59% و در هفت روز اخیر به میزان -4.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.51M رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped BOT (WBOT)

ارزش بازار $ 15.11M$ 15.11M $ 15.11M حجم (24 ساعته) $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.11M$ 15.11M $ 15.11M سرمایه در گردش 150.00M 150.00M 150.00M عرضه کل 1,637,407.11282691 1,637,407.11282691 1,637,407.11282691

ارزش بازار فعلی Wrapped BOT برابر است با $ 15.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.51M. عرضه در گردش WBOT برابر است با 150.00M، و عرضه کل آن 1637407.11282691 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.11M است.