قیمت امروز Wildcard

قیمت لحظه‌ ای Wildcard (WC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WC به USD برابر با $ 0 برای هر WC می‌ باشد.

توکن Wildcard در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,919 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 63.93M WC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01427047 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.51 رسیده است.

اطلاعات بازار Wildcard (WC)

ارزش بازار $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K حجم (24 ساعته) $ 77.51$ 77.51 $ 77.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K سرمایه در گردش 63.93M 63.93M 63.93M عرضه کل 63,934,281.71398 63,934,281.71398 63,934,281.71398

ارزش بازار فعلی Wildcard برابر است با $ 32.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.51. عرضه در گردش WC برابر است با 63.93M، و عرضه کل آن 63934281.71398 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.92K است.