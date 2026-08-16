قیمت امروز Vena Protocol

قیمت لحظه‌ ای Vena Protocol (VENA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VENA به USD برابر با $ 0 برای هر VENA می‌ باشد.

توکن Vena Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,029.34 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B VENA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VENA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00142655 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VENA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.53% و در هفت روز اخیر به میزان -5.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Vena Protocol (VENA)

ارزش بازار $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vena Protocol برابر است با $ 12.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VENA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.03K است.