قیمت امروز Trencher

قیمت لحظه‌ ای Trencher (TRENCHER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRENCHER به USD برابر با $ 0 برای هر TRENCHER می‌ باشد.

توکن Trencher در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 723,990 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M TRENCHER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRENCHER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01056287 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRENCHER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.34% و در هفت روز اخیر به میزان -16.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.05K رسیده است.

اطلاعات بازار Trencher (TRENCHER)

ارزش بازار $ 723.99K$ 723.99K $ 723.99K حجم (24 ساعته) $ 37.05K$ 37.05K $ 37.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 723.99K$ 723.99K $ 723.99K سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,895,238.97 999,895,238.97 999,895,238.97

ارزش بازار فعلی Trencher برابر است با $ 723.99K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.05K. عرضه در گردش TRENCHER برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999895238.97 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 723.99K است.