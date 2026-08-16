قیمت امروز TONSKI

قیمت لحظه‌ ای TONSKI (TONSKI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TONSKI به USD برابر با $ 0 برای هر TONSKI می‌ باشد.

توکن TONSKI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,788 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M TONSKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TONSKI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00354808 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TONSKI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.63 رسیده است.

اطلاعات بازار TONSKI (TONSKI)

ارزش بازار $ 74.79K$ 74.79K $ 74.79K حجم (24 ساعته) $ 36.63$ 36.63 $ 36.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.79K$ 74.79K $ 74.79K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی TONSKI برابر است با $ 74.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.63. عرضه در گردش TONSKI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.79K است.