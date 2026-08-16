قیمت امروز TOMI

قیمت لحظه‌ ای TOMI (TOMI) در حال حاضر برابر با $ 0.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOMI به USD برابر با $ 0.0 برای هر TOMI می‌ باشد.

توکن TOMI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,738,967 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6,304,745,306,862.73T TOMI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOMI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.59 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOMI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -10.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 78.69 رسیده است.

اطلاعات بازار TOMI (TOMI)

ارزش بازار $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M حجم (24 ساعته) $ 78.69$ 78.69 $ 78.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M سرمایه در گردش 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T عرضه کل 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24

ارزش بازار فعلی TOMI برابر است با $ 1.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 78.69. عرضه در گردش TOMI برابر است با 6,304,745,306,862.73T، و عرضه کل آن 6.304745306862731e+24 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.74M است.