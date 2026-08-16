قیمت امروز Token6900

قیمت لحظه‌ ای Token6900 (T6900) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی T6900 به USD برابر با $ 0 برای هر T6900 می‌ باشد.

توکن Token6900 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 457,712 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 930.99M T6900 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، T6900 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01240491 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز T6900 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -0.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 133.46 رسیده است.

اطلاعات بازار Token6900 (T6900)

ارزش بازار $ 457.71K$ 457.71K $ 457.71K حجم (24 ساعته) $ 133.46$ 133.46 $ 133.46 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 457.71K$ 457.71K $ 457.71K سرمایه در گردش 930.99M 930.99M 930.99M عرضه کل 930,993,091.0 930,993,091.0 930,993,091.0

ارزش بازار فعلی Token6900 برابر است با $ 457.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 133.46. عرضه در گردش T6900 برابر است با 930.99M، و عرضه کل آن 930993091.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 457.71K است.