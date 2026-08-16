قیمت امروز Tilly

قیمت لحظه‌ ای Tilly ($TILLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $TILLY به USD برابر با $ 0 برای هر $TILLY می‌ باشد.

توکن Tilly در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,978.54 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.65M $TILLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $TILLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $TILLY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.90% و در هفت روز اخیر به میزان -72.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Tilly ($TILLY)

ارزش بازار $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K سرمایه در گردش 999.65M 999.65M 999.65M عرضه کل 999,652,247.638042 999,652,247.638042 999,652,247.638042

ارزش بازار فعلی Tilly برابر است با $ 15.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $TILLY برابر است با 999.65M، و عرضه کل آن 999652247.638042 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.98K است.