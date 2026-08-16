قیمت امروز TheContentForge

قیمت لحظه‌ ای TheContentForge (SPARQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPARQ به USD برابر با $ 0 برای هر SPARQ می‌ باشد.

توکن TheContentForge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 401,381 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.80M SPARQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPARQ در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00354506 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPARQ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.15K رسیده است.

اطلاعات بازار TheContentForge (SPARQ)

ارزش بازار $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K حجم (24 ساعته) $ 74.15K$ 74.15K $ 74.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K سرمایه در گردش 996.80M 996.80M 996.80M عرضه کل 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294

ارزش بازار فعلی TheContentForge برابر است با $ 401.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.15K. عرضه در گردش SPARQ برابر است با 996.80M، و عرضه کل آن 996798294.7308294 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 401.38K است.