قیمت امروز The Shape Store

قیمت لحظه‌ ای The Shape Store (SHAPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHAPE به USD برابر با $ 0 برای هر SHAPE می‌ باشد.

توکن The Shape Store در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,942.89 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.88M SHAPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHAPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00387884 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHAPE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -13.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Shape Store (SHAPE)

ارزش بازار $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K سرمایه در گردش 999.88M 999.88M 999.88M عرضه کل 999,882,831.870097 999,882,831.870097 999,882,831.870097

ارزش بازار فعلی The Shape Store برابر است با $ 11.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHAPE برابر است با 999.88M، و عرضه کل آن 999882831.870097 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.94K است.