قیمت امروز tappycoin

قیمت لحظه‌ ای tappycoin (TAPPY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAPPY به USD برابر با $ 0 برای هر TAPPY می‌ باشد.

توکن tappycoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,164.35 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 609.90M TAPPY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAPPY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAPPY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -22.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار tappycoin (TAPPY)

ارزش بازار $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K سرمایه در گردش 609.90M 609.90M 609.90M عرضه کل 975,899,171.054648 975,899,171.054648 975,899,171.054648

ارزش بازار فعلی tappycoin برابر است با $ 14.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TAPPY برابر است با 609.90M، و عرضه کل آن 975899171.054648 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.33K است.