قیمت امروز TAPE

قیمت لحظه‌ ای TAPE (TAPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAPE به USD برابر با $ 0 برای هر TAPE می‌ باشد.

توکن TAPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,419.14 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M TAPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAPE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -23.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TAPE (TAPE)

ارزش بازار $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,984,280.150685 999,984,280.150685 999,984,280.150685

ارزش بازار فعلی TAPE برابر است با $ 14.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TAPE برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999984280.150685 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.42K است.