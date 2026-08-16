قیمت امروز Superp

قیمت لحظه‌ ای Superp (SUP) در حال حاضر برابر با $ 0.00135377 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUP به USD برابر با $ 0.00135377 برای هر SUP می‌ باشد.

توکن Superp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 236,909 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 175.00M SUP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUP در بازه‌ ای بین $ 0.00120571 (حداقل) و $ 0.00183562 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.161004 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00120571 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUP طی یک ساعت گذشته به میزان -2.51% و در هفت روز اخیر به میزان -41.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Superp (SUP)

ارزش بازار $ 236.91K$ 236.91K $ 236.91K حجم (24 ساعته) $ 39.20K$ 39.20K $ 39.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M سرمایه در گردش 175.00M 175.00M 175.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Superp برابر است با $ 236.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.20K. عرضه در گردش SUP برابر است با 175.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35M است.