قیمت امروز Superclaw

قیمت لحظه‌ ای Superclaw (SUPER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUPER به USD برابر با $ 0 برای هر SUPER می‌ باشد.

توکن Superclaw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,669.31 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.90M SUPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUPER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01032144 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUPER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 45.02 رسیده است.

اطلاعات بازار Superclaw (SUPER)

ارزش بازار $ 12.67K$ 12.67K $ 12.67K حجم (24 ساعته) $ 45.02$ 45.02 $ 45.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K سرمایه در گردش 12.90M 12.90M 12.90M عرضه کل 14,899,810.908123 14,899,810.908123 14,899,810.908123

ارزش بازار فعلی Superclaw برابر است با $ 12.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 45.02. عرضه در گردش SUPER برابر است با 12.90M، و عرضه کل آن 14899810.908123 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.63K است.